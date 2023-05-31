Щодня героїчний спротив українського народу приносить ворогу величезні втрати, за котрими уважно слідкує весь світ. Кожна структура сил оборони України - ЗСУ, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Служба безпеки, Національна поліція, Головне управління розвідки - всі вони своїми титанічними зусиллями роблять все можливе та інколи навіть неможливе, щоб ціна вторгнення для агресора якомога швидше стала критичною та неприйнятною.

Що таке russianWarship.RIP і які можливості надає користувачам

Компанія WEBSPARK розробила спеціальний ресурс russianWarship.RIP, який дозволяє отримувати актуальну інформацію щодо втрат окупанта як у живій силі, так і в техніці. Ці дані завжди достовірні та перевірені, адже в якості джерела використовується офіційний сайт Генштабу ЗСУ.

Але якщо просто дізнатися інформацію можна з першоджерела, то ця розробка надає значно більш широку функціональність за рахунок API/віджета, а також можливості допомогти силам оборони своїми донатами через благодійні фонди.

Сам сервіс було спроєктовано таким чином, щоб він був якомога більш інформативним, але водночас максимально доступним для користувачів. Створена не тільки версія українською мовою, але й англомовна локалізація ресурсу. Проєкт і надалі постійно допрацьовується та розвивається.

Актуальна статистика ворожих втрат – russianWarship.RIP



Наразі проєкт має розвиток в багатьох країнах світу та нараховує понад 10,45 мільйона запитів до нашого проєкту на місяць, та їх кількість постійно зростає, навіть сам окупант слідкує за власними втратами на території України, щоб зрозуміти “що все йде за планом”.

Як оновлюється russianWarship.RIP

Слідом за простою вебверсією було створено також АРІ, що дозволило різним сайтам (наприклад, ЗМІ) автоматично отримувати та публікувати всю статистику ворожих втрат, творчо використовувати дані, наприклад, будувати графіки для їх візуалізації.

Ще одним вектором розвитку сервісу стала розробка віджета: блок з його даними можна розміщувати на будь-якому ресурсі без необхідності щось розробляти самостійно – достатньо лише додати на свій сайт.

Сам прикладний інтерфейс також удосконалювався і на сьогодні працює вже його версія 2.0, в котрій з’явилося відображення статусу нашої перемоги (Війна триває, Перемир’я, Україна перемогла!).

Багатьом може бути корисною також наявна можливість відстежувати сторінки зі статистикою на конкретну дату.



Чим ще корисний russianWarship.RIP

Інформативність — це дуже добре, але нам, як і всім свідомим громадянам своєї країни, хотілося б чимось допомогти силам оборони більш предметно. Саме тому було впроваджено кнопку для допомоги фондам, котрим можна довіряти через прозорість їх діяльності (такі як Армія СОС, КОЛО, Повернись Живим, Save Trempel, а також наш благодійний фонд WEBSPARK, однойменний з назвою компанії): вони повністю відкриті, чітко та конкретно звітують щодо всіх залучених коштів, публікують чеки, на що саме було витрачено гроші. Будь-хто може перевірити це і бути впевненим, що його донат пішов за призначенням. Крім того, ми відкриті для того, щоб додати й інші фонди, які відповідають зазначеним вище критеріям — достатньо просто нам написати.

Кому корисний russianWarship.RIP

З того моменту, як russianWarship.RIP було запущено в роботу, чимало ресурсів почали використовувати його функціонал. Наприклад, серед них є такі як А-банк, різні інформаційні портали, інтернет-магазини та інші вебсайти.

Прикладом подальшого розширення можливостей russianWarship.RIP також є “Світлофор Перемоги”, створений харківським офісом наших друзів з компанії Sigma Software: до API/віджета додалася можливість фізичного використання. Тобто з його допомогою йде транслювання даних про втрати окупанта на лед-екранах та відображення поточного статусу війни в Україні. Також, крім цього світлофор може відображати статус повітряної тривоги.

“Коли ми переможемо, світлофор у харківському офісі Сигми загориться зеленим” – Sigma Software.

Це може бути використано в різноманітних закладах, таких як кав’ярні, магазини тощо, щоб нагадувати відвідувачам долучатися до підтримки військових для збільшення статистики ворожих втрат та наближення нашої перемоги.

Про компанію WEBSPARK:

Ми — харківська IT-компанія WEBSPARK, яка має 18-річний досвід, що охоплює повний життєвий цикл web та мобільної розробки.

З перших днів “російського миру” ми зайняли чітку позицію, допомагаючи нищити окупантів і боронити Україну, та продовжуємо це робити. Завжди дуже ретельно та відповідально підходимо до кожного процесу як в роботі, так і в типах допомоги.

Тому кожен процес, продукт, гривня збору для нас мають вкрай важливе значення та відповідальність.

Наше кредо — «Допомагати, продовжуючи працювати, тим самим мати змогу допомагати».

Головна цінність компанії — це співробітники.

Під час війни ми займаємося волонтерством, допомагаємо захисникам України, та розробляємо такі сервіси як https://russianwarship.rip/ та https://eturniket.com/.