Російські державні телеканали "Росія 24" і Перший канал приховали лічильники лайків і дизлайків під новорічним зверненням президента країни Володимира Путіна.

На це звернули увагу журналісти “Дождя”.

Як правило, під відео на YouTube, користувачі можуть натиснути кнопки “подобається” чи “не подобається”.

Але під відео з новорічним зверненням Путіна на офіційних каналах відеохостингу від цих телеканалів таку функцію відключили.

Також було відключено можливість коментувати відео.

При цьому, під іншими відео можна залишати “лайки” і “дизлайки”, а також коментувати.

У той же час на офіційному каналі “НТВ” під зверненням Путіна таку функцію не приховали. Новорічне звернення набрало 15 тисяч дизлайків і близько чотирьох тисяч лайків.

Вдень 1 січня під відео було вже 5,3 тисячі лайків і 19 тисяч дизлайків.

Також журналісти зазначили, що відео прес-конференції Путіна 19 грудня, розміщене на каналі “Росія 24”, набрало 15 тисяч лайків і 51 тисячу дизлайків.