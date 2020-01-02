На це звернули увагу журналісти “Дождя”.

Як правило, під відео на YouTube, користувачі можуть натиснути кнопки “подобається” чи “не подобається”.

Але під відео з новорічним зверненням Путіна на офіційних каналах відеохостингу від цих телеканалів таку функцію відключили.

Також було відключено можливість коментувати відео.

При цьому, під іншими відео можна залишати “лайки” і “дизлайки”, а також коментувати.

У той же час на офіційному каналі “НТВ” під зверненням Путіна таку функцію не приховали. Новорічне звернення набрало 15 тисяч дизлайків і близько чотирьох тисяч лайків.

Вдень 1 січня під відео було вже 5,3 тисячі лайків і 19 тисяч дизлайків.

Також журналісти зазначили, що відео прес-конференції Путіна 19 грудня, розміщене на каналі “Росія 24”, набрало 15 тисяч лайків і 51 тисячу дизлайків.