За результатами опитування у застосунку "Дія", найкращою воєнною маркою "Укрпошти" у 2022 році стала марка – "Русскій воєнний корабль, іді … !".

Про це інформують пресслужба Міністерства цифрової трансформації України та пресслужба “Укрпошти”.

Відтак протягом тижня українці обирали найкращу воєнну марку від “Укрпошти”. Серед 10 варіантів перемогу здобула марка “Русскій воєнний корабль, іді … !” За неї проголосували 197 814 українців.

На другому місці – марка “Вільні. Незламні. Непереможні”. За неї проголосували 123 667 користувачів. На третьому — “Доброго вечора, ми з України!”, марка отримала 97 629 голосів.

За тиждень в опитуванні у застосунку “Дія” взяли участь понад 638 тисяч осіб. Паралельно опитування проходило на сторінках “Укрпошти” та гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського у соцмережах. Там проголосували понад 10 тисяч українців.

Нагадаємо, що 13 лютого у “Дії” запустили опитування – яка марка “Укрпошти”, присвячена повномасштабному російському вторгненню, стала найкращою у 2022 році.

Опитування тривало з 13 по 20 лютого.

Проголосувати можна було за одну з десяти наступних марок:

Вільні. Незламні. Непереможні ;

Доброго вечора, ми з України! ;

Зброя Перемоги ;

Кримський міст на біс! ;

Переможного Нового року! ;

Пес Патрон ;

Русскій воєнний корабль, іді … ! ;

Слава Збройним Силам України! ;

Українська Мрія ;

Херсон – це Україна!

Крім того, до річниці повномасштабного вторгнення АТ “Укрпошта” випустить поштову марку “ПТН ПНХ!”, де зображено одне з графіті вуличного художника Бенксі. Придбати її в офіційних магазинах “Укрпошти” та на маркетплейсах можна буде з 24 лютого.

На поштовій марці зображено одне з семи графіті Бенксі, які художник створив анонімно в Україні у 2022 році. На графіті, яке зобразив Бенксі на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області, дзюдоїста відправляють в нокаут.

За даними “Укрпошти”, нова марка є благодійною, а кожен, хто придбає її, стане учасником благодійного проєкту. Тираж складатиме 1,5 мільйона примірників або 250 тисяч маркових аркушів.

Номінал марки F відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України. Аркуш коштуватиме 180 гривень, з яких 42 гривні будуть благодійним внеском. Крім марок, буде випущено конверт “Перший день”, художній конверт, картка та тематичний світшот.