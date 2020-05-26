Ірландський лоукостер Ryanair повідомив, що виділення фінансової допомоги урядом Німеччини авіаперевізнику Lufthansa зашкодить конкуренції на ринку.

Про це сказано в матеріалі міжнародного агентства Reuters.

Виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що компанія буде оскаржувати пакет допомоги в розмірі 9 млрд євро (9,9 млрд доларів), який погодив німецький уряд для Lufthansa.

Він пояснив, що допомога німецького уряду Lufthansa ускладнить конкуренцію Ryanair, EeasyJet з дочірньою компанією Lufthansa – Laudamotion.

“Ryanair буде оскаржувати незаконну державну допомогу Lufthansa, яка призведе до спотворення глобальної конкуренції”, – додав він в заяві.