Найбільший європейський лоукостер Ryanair перестав пускати на борт своїх літаків пасажирів, які купили квитки у відомому пошуковику авіаквитків Kiwi.com.

Про це повідомляється на сайті перевізника.

В авіакомпанії зазначили, що це пов’язано з постановою ЄС 2015/1998, згідно з якою пасажири обов’язково мають пройти реєстрацію на рейс Ryanair безпосередньо, щоб “гарантувати, що вони проінформовані про всі протоколи безпеки та нормативні вимоги, необхідні під час подорожі”.

“Kiwi.com обходить ці важливі авіаційні правила, випускаючи власні посадкові талони, які не діють на рейсах Ryanair. Від 18 серпня будь-якому пасажиру Ryanair з посадковим талоном, виданим Kiwi.com, на жаль, буде відмовлено в посадці, оскільки він не виконав протоколи безпеки Ryanair під час реєстрації”, – заявили в компанії.

Клієнтам, які бажають все ж отримати офіційний посадковий талон, Ryanair радить звернутися до Kiwi.com за необхідними даними для цього, а також увійти у бронювання через сайт ryanair.com або через мобільний додаток Ryanair.

“Ryanair закликає клієнтів бронювати лише безпосередньо на веб-сайті або в додатку Ryanair і уникати бронювання через сторонніх агентів, таких як Kiwi.com, які не мають дозволу на продаж квитків на рейси Ryanair або видачу посадкових талонів”, – повідомили в компанії.

За словами директора з маркетингу Ryanair Дари Бреді, те, що пошуковик видає клієнтами квитки, які не відповідають стандарту, з’ясувалося минулого тижня.

“Ми дізналися про ці підроблені посадкові талони, коли минулого тижня невелика кількість пасажирів, які забронювали свої місця через Kiwi.com, прибули до виходу на посадку без офіційних посадкових талонів Ryanair. Згідно з нормами ЄС, авіакомпанія зобов’язана безпосередньо інформувати пасажирів про всі правила безпеки, що стосуються їх польоту. Kiwi.com обходить цю вимогу, реєструючи пасажирів і замінюючи посадковий талон Ryanair підробленим посадковим талоном, виданим Kiwi.com”, – зазначила Бреді.

Перевізник також стверджує, що подібні онлайн-турагентства і пошуковики квитків можуть завищувати ціну, надавати невірні дані клієнта і не дозволяти Ryanair безпосередньо взаємодіяти з пасажирами, передаючи компанії підроблені адреси електронної пошти.

“Ryanair домоглася судової постанови в Чехії, що вимагає від Kiwi припинити заміну адрес електронної пошти клієнтів підробленими адресами електронної пошти та перешкоджати прямому спілкуванню Ryanair зі своїми пасажирами, проте Kiwi ще не виконує цю постанову”, – розповіли в компанії.

Реакція Kiwi

У коментарі, отриманому #Буквам, представник Kiwi зазначив, що звинувачення Ryanair є безпідставними, а дії авіакомпанії пов’язані із вартістю квитків.

“Такого “підробленого” посадкового талона не існує. Kiwi.com виконує всі вимоги щодо забезпечення безпечного подорожі для наших клієнтів, і робить це протягом багатьох років. Крім надання клієнтам посадкового талона Ryanair, ми також розмістили його на фірмовий фон Kiwi.com. Вся інформація однакова, тільки кольори різні. Загрози не брати клієнтів на борт — це дрібниця і зла практика Ryanair, щоб спробувати задушити вибір клієнтів. Справжня причина цієї дії полягає в тому, що Kiwi.com часто продає квитки Ryanair дешевше, ніж Ryanair, і їм це не подобається”, — йдеться в заяві.

Kiwi оголосила, що “зробить все, що в її силах”, аби підтримати клієнтів в цій ситуації.