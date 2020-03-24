Ірландський лоукостер Ryanair відкладає виконання авіаційних рейсів до червня 2020 року. Літаки компанії перевозитимуть ліки та харчі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Уточнюється, що наразі в компанії не планують виконувати регулярні рейси протягом квітня й травня 2020 року.

При цьому в компанії пропонують свої літаки урядам країн Європейського Союзу для евакуації громадян, а також перевезення життєво необхідних ліків, продовольства й засобів захисту.

“Оскільки кордони Європи стають перевантаженими або закритими, життєво важливо, щоб Ryanair зіграла свою роль в забезпеченні життєво важливих ліків і постачі продовольства”, – сказано в повідомленні.

У той же час в компанії уточнюють , що пасажири , чиї рейси були скасовані через закриття кордонів держав , протягом одного-двох тижнів отримають електронного листа з планом подальших дій .