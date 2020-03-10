Ірландський лоукостер Ryanair призупиняє все авіасполучення з Італією через поширення китайського коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії в Telegram.

“Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні й міжнародні рейси з/в Італію будуть припинені. Італія буде закритою для туризму”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що внутрішні рейси по Італії лоукостер припиняє з 24:00 11 березня по 24:00 8 квітня, а міжнародні рейси з і в Італію — з 24:00 13 березня по 24:00 8 квітня.

При цьому уточнюється, що всі пасажири, які планували польоти, отримають сповіщення про скасування рейсів.

Також передбачають кілька варіантів компенсації за скасування рейсів: повернення коштів, безкоштовний переліт до 13 березня, кредит на переліт, яким можна скористатися наступні 12 місяців.