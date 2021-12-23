Про це повідомляє видання LowcostAvia з посиланням на новий розклад авіаперевізника.
Після перерви авіасполучення відновляться після 1 лютого. У цей день можна буде полетіти в Італію, а вже на наступний у Вільнюс і Варшаву.
Крім Харкова, скасовані три рейси з Одеси, шість зі Львова та два з Києва. Крім цього, з січня на лютий перенесено запуск нового рейсу з Херсона до Відня.
Авіакомпанія не виключає повернення деяких зі скасованих маршрутів в розклад, але також може скасувати ряд рейсів з України в лютому.
- Нагадаємо, угорський авіаперевізник Wizz Air оголосив, що у 2022 році планується запуск 23 нових рейсів з чотирьох аеропортів України, ще 3 напрямки відкриють в грудні 2021 року.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель та посол Словенії в Україні Томаж Менцін підписали угоду Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.
- Міністри закордонних справ України та Ісландії підписали угоду про повітряне сполучення, що створює можливість регулярних прямих авіарейсів.