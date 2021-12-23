Ірландський лоукостер Ryanair з 5 січня до 1 лютого 2022 року призупинив всі рейси з Харкова. Останніми рейсами 5 січня будуть перельоти до Польщі та Литви. В цілому по Україні на цей період компанія скасувала 17 з 80 авіарейсів.

Про це повідомляє видання LowcostAvia з посиланням на новий розклад авіаперевізника.

Після перерви авіасполучення відновляться після 1 лютого. У цей день можна буде полетіти в Італію, а вже на наступний у Вільнюс і Варшаву.

Крім Харкова, скасовані три рейси з Одеси, шість зі Львова та два з Києва. Крім цього, з січня на лютий перенесено запуск нового рейсу з Херсона до Відня.

Авіакомпанія не виключає повернення деяких зі скасованих маршрутів в розклад, але також може скасувати ряд рейсів з України в лютому.