Авіакомпанія Ryanair скасувала штраф за зміну для нових бронювань на 2 місяці, - які будуть зроблені в грудні 2020 року і січні 2021 року.

Про це повідомляє avianews.

“Пасажири можуть бронювати авіаквитки на Різдво, Великдень або літо з упевненістю, знаючи, що якщо їм потрібно буде перенести поїздку, вони це зможуть зробити з нульовим збором за зміну”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненими правилами, новий рейс можна вибрати на дати до 30 вересня 2021 року включно. При цьому запит на зміну вильоту необхідно подати не менше ніж за 7 днів до початкової дати перельоту.

В авіакомпанії додали, що тимчасове скасування штрафу за зміну дати вильоту не звільняє пасажира від необхідності доплати різниці тарифів у разі, коли новий квиток коштує дорожче за старий.