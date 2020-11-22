Про це повідомляє avianews.
“Пасажири можуть бронювати авіаквитки на Різдво, Великдень або літо з упевненістю, знаючи, що якщо їм потрібно буде перенести поїздку, вони це зможуть зробити з нульовим збором за зміну”, – йдеться в повідомленні.
Згідно з оприлюдненими правилами, новий рейс можна вибрати на дати до 30 вересня 2021 року включно. При цьому запит на зміну вильоту необхідно подати не менше ніж за 7 днів до початкової дати перельоту.
В авіакомпанії додали, що тимчасове скасування штрафу за зміну дати вильоту не звільняє пасажира від необхідності доплати різниці тарифів у разі, коли новий квиток коштує дорожче за старий.
- Нагадаємо, у вересні Ryanair скасувала майже всі рейси в Україну і з країни.
- Угорська авіакомпанія Wizz Air прийняла рішення скасувати понад 20 рейсів з різних міст України в листопаді. Деякі рейси перенесли на грудень.