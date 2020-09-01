Про це свідчить інформація на сайті авіакомпанії.
Так, в системі бронювання з 15 по 29 вересня неможливо забронювати рейси в Угорщину, Італію, Німеччину, Польщу і Литву.
При цьому, з Києва заплановані два рейси в Пафос (Кіпр) 20 і 27 вересня, кілька рейсів до Іспанії (Барселона, Валенсія, Мадрид), а також в Лондон і Манчестер.
З інших українських міст, куди літає Ryanair (Львів, Харків, Одеса і Херсон) рейсів в другій половині вересня взагалі немає.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що з 28 серпня до 28 вересня іноземні громадяни не мають права на в’їзд в Україну. Але є ряд винятків.
- Раніше стало відомо, що авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” скасовує низку рейсів через розпорядження Кабінету Міністрів про заборону іноземцям на в’їзд в Україну, який почав діяти з 28 серпня і триватиме до 28 вересня.