Найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі Ryanair скасувала майже всі рейси в Україну і з країни в другій половині вересня.

Про це свідчить інформація на сайті авіакомпанії.

Так, в системі бронювання з 15 по 29 вересня неможливо забронювати рейси в Угорщину, Італію, Німеччину, Польщу і Литву.

При цьому, з Києва заплановані два рейси в Пафос (Кіпр) 20 і 27 вересня, кілька рейсів до Іспанії (Барселона, Валенсія, Мадрид), а також в Лондон і Манчестер.

З інших українських міст, куди літає Ryanair (Львів, Харків, Одеса і Херсон) рейсів в другій половині вересня взагалі немає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що з 28 серпня до 28 вересня іноземні громадяни не мають права на в’їзд в Україну. Але є ряд винятків.