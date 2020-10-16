Найбільший лоукостер в Європі Ryanair значно скоротить кількість польотів цієї зими. Чимало авіарейсів з Києва та Львова скасовано до весни.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Ryanair переглянула свій зимовий розклад. Відтак через посилені обмеження польотів, накладені урядами ЄС, авіаційні перевезення до більшої частини Центральної Європи, Великої Британії, Ірландії, Австрії, Бельгії та Португалії були значно обмежені.

Наразі Ryanair намагається працювати на 70% потужності минулого року. У листопаді-березні потужність буде зменшено до 40%. Частина авіарейсів виконуватиметься зі зменшеною частотою, інші будуть скасовані. Найбільша частка скасованих рейсів — до Бельгії, Німеччині, Іспанії, Португалії та Відня.

У зв’язку з цими обставинами компанія почне частіше відправляти працівників у неоплачувані відпустки та скорочуватиме зарплати, масових звільнень планують уникати, проте частина працівників, що не погодиться з новими умовами роботи, все ж втратить робочі місця.

Ryanair закликає уряди країн ЄС прийняти Світлофорну систему Комісії ЄС, яка дозволяє продовжувати безпечне повітряне сполучення з регіонами, де рівень захворюваності менш як 50 на 100 тисяч населення.

Портал lowcost.ua проаналізував оновлені графіки авіакомпанії та склав перелік скасованих рейсів.

Київ

Так авіакомпанія виконуватиме рейси тільки за дев’ятьма напрямками з Києва. Це Берлін, Будапешт, Валенсія, Відень, Пафос, Лондон, Краків, Манчестер та Мадрид.

Авіарейси до Варшави, Вроцлава, Познані, Болоньї, Катовіце, Франкфурту, Дюссельдорфа, Софії, Братислави, Мілана, Рима, Вільнюса, Афін та Катанії скасовані до 28-30 березня.

Львів

Зі Львова в період зимової навігації Ryanair літатиме лише за двома напрямками — в Болонью та Лондон.

Рейси до міст Варшава, Краків, Познань, Барі, Турин, Болонья, Мілан, Меммінген, Неаполь, Дюссельдорф, Венеція, Палермо, Піза, Рим скасовані до кінця березня.

Одеса

З Одеси виконуватимуться рейси до трьох міст — Дюссельдорф, Гданськ та Краків.

Рейси у міста Берлін, Будапешт, Рим, Мілан, Болонья, Катовіце, Вроцлав, Познань скасовані до 29-31 березня.

Харків та Херсон

З Харкова та Херсона до кінця березня скасовано всі рейси авіакомпанії.