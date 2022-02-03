Про це Протасевич заявив у своєму відеозверненні.
За словами опозиціонера, що перебуває під контролем білоруських спецслужб, він нібито підозрює у надісланні повідомлення “терористів” опозиціонерів Світлану Тихановську, Франака Вячорку, Яна Рудика і Данила Богдановича, а також представників хакерського угруповання “Кіберпартизани”. Вони начебто вирішили посилити європейські санкції проти режиму Лукашенка і взяли приклад з протестів після затримання Олексія Навального у Росії.
“Приватна компанія Ryanair стала інструментом політичних розборок між білоруською опозицією та урядом. Ryanair стала інструментом тиску”, – зазначив Протасевич.
Деталі позову Роман Протасевич пообіцяв розкрити пізніше, адже поки над ним працює команда юристів. Також він закликав всіх пасажирів, що були з ним на борту, теж звернутися до суду.
Як відомо, у травні 2021 року уряд Лукашенка змусив приземлитися в Мінську літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Романа Протасевича та його подругу Софію Сапегу тоді затримали та інкримінували їм статті про організацію масових заворушень, розголошення держтаємниці і т.д.
У червні поширювалось інтерв’ю з затриманим Протасевичем, де він нібито зізнавався в організації несанкціонованих акцій протесту в 2020 році. У січні поточного року Роман Протасевич повідомив, що почав працювати з провладною організацією Білорусі.
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