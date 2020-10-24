Лоукостер Ryanair відкрив продаж квитків на рейси з Херсона в два польських міста - Краків і Катовіце.

Про це розказав директор аеропорту “Херсон” Віталій Кучерук.

Планується, що літаки будуть літати за цими напрямками двічі на тиждень: по вівторках і суботах (в Краків), по середах і неділях (в Катовіце).

Так, перший рейс до Кракова заплановано на 30 березня 2021 року.

У Катовіце можна буде літати з 28 березня.

“Освоєння нових напрямків авіакомпанії відкладають, в кращому випадку до березня 2021 року… Єдине, що можу хорошого розповісти на цю тему: лоукостер Ryanair відкрив продаж квитків на авіарейси Херсон-Краків-Херсон. Раніше анонсовані рейси на Катовіце і Відень відкладаються з- за епідситуації “, – розповів директор аеропорту.

За словами Кучерука, на наступний рік аеропорт “Херсон” повністю звільнив компанію від сплати аеропортових зборів.

На сьогоднішній день в Херсон літають дві авіакомпанії – Turkish Аirlines (два щотижневих рейсу зі Стамбула) і Windrose (5 рейсів до Києва).