Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії в Telegram.
Уточнюється, що вже сьогодні, 21 червня, до Києва прибув авіарейс Ryanair з Мадрида.
Станом на даний момент компанія відновила авіарейси з України за трьома напрямками.
“Сьогодні, вперше після послаблення карантину, в аеропорт “Бориспіль” прилетів літак з Мадрида. Увечері до Києва запланований ще один рейс Ryanair з Барселони. Мадрид, Барселона і Берлін – це поки єдині напрямки в Київ, які є в розкладі лоукостера Ryanair на червень. з 1 липня авіакомпанія відновить більше 20 маршрутів з України”, – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.
- Вночі 17 червня аеропорт “Київ” ім. Сікорського (Жуляни) відновив обслуговування міжнародних регулярних рейсів.
- Раніше Міжнародний аеропорт “Київ” (“Жуляни”) ім. І. Сікорського звернувся по допомогу до президента, прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва. У листі зазначалося, що в разі відсутності підтримки аеропорт припинить свою діяльність і збанкрутує.