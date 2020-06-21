Ірландська авіакомпанія Ryanair відновила рейси в Україну після паузи через коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії в Telegram.

Уточнюється, що вже сьогодні, 21 червня, до Києва прибув авіарейс Ryanair з Мадрида.

Станом на даний момент компанія відновила авіарейси з України за трьома напрямками.

“Сьогодні, вперше після послаблення карантину, в аеропорт “Бориспіль” прилетів літак з Мадрида. Увечері до Києва запланований ще один рейс Ryanair з Барселони. Мадрид, Барселона і Берлін – це поки єдині напрямки в Київ, які є в розкладі лоукостера Ryanair на червень. з 1 липня авіакомпанія відновить більше 20 маршрутів з України”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.