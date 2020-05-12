Ірландський лоукостер Ryanair з 1 липня планує відновити 40% свого колишнього розкладу рейсів, що покриє близько 90% маршрутної мережі до пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ірландське видання RTE.

Оскільки на момент відновлення рейсів в деяких країнах ще не буде знято міри карантину, пасажири і екіпаж будуть зобов’язані надягати захисні маски. Харчування на борту буде обмежено видачею снеків в індивідуальній упаковці та напоїв.

Фінансові розрахунки на борту літаків будуть тільки безготівковими.

Авіаперевізник обіцяє вжити заходів, щоб уникнути виникнення черг в туалет.

“Ryanair буде працювати в тісній взаємодії з державними службами охорони здоров’я для забезпечення того, щоб ці маршрути узгоджувалися по можливості з ефективними заходами щодо стримування поширення COVID-19”, – йдеться в прес-релізі авіакомпанії.

В цілому, Ryanair відновить близько тисячі рейсів.

Рейси здійснюватимуться з більшості з 80 баз компанії в Європі.

“Через чотири місяці прийшов час знову запустити рейси, щоб ми могли возз’єднатися з друзями та сім’ями, дозволити людям повернутися до роботи і відновити туристичну індустрію в Європі, яка забезпечує мільйони робочих місць”, – сказав генеральний директор Ryanair Едді Вілсон.

З середини березня, тобто з моменту, коли країни обмежили авіаперевезення, Ryanair виконує по 30 рейсів в день. Літаки літають між Ірландією, Європою і Великобританією.

У літаках замінять фільтри для очищення повітря, а щоночі проводитимуть дезінфекцію всередині.

Пасажири, які будуть літати з Ryanair в липні і серпні, повинні будуть при реєстрації вказати деталі того, як довго триватиме їх запланований візит, а також їх адресу при відвідуванні іншої країни ЄС.

Ці дані будуть надані урядам ЄС, щоб допомогти їм контролювати правила ізоляції, які вимагають від відвідувачів на рейсах усередині ЄС.