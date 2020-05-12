Про це повідомляє ірландське видання RTE.
Оскільки на момент відновлення рейсів в деяких країнах ще не буде знято міри карантину, пасажири і екіпаж будуть зобов’язані надягати захисні маски. Харчування на борту буде обмежено видачею снеків в індивідуальній упаковці та напоїв.
Фінансові розрахунки на борту літаків будуть тільки безготівковими.
Авіаперевізник обіцяє вжити заходів, щоб уникнути виникнення черг в туалет.
“Ryanair буде працювати в тісній взаємодії з державними службами охорони здоров’я для забезпечення того, щоб ці маршрути узгоджувалися по можливості з ефективними заходами щодо стримування поширення COVID-19”, – йдеться в прес-релізі авіакомпанії.
В цілому, Ryanair відновить близько тисячі рейсів.
Рейси здійснюватимуться з більшості з 80 баз компанії в Європі.
“Через чотири місяці прийшов час знову запустити рейси, щоб ми могли возз’єднатися з друзями та сім’ями, дозволити людям повернутися до роботи і відновити туристичну індустрію в Європі, яка забезпечує мільйони робочих місць”, – сказав генеральний директор Ryanair Едді Вілсон.
З середини березня, тобто з моменту, коли країни обмежили авіаперевезення, Ryanair виконує по 30 рейсів в день. Літаки літають між Ірландією, Європою і Великобританією.
У літаках замінять фільтри для очищення повітря, а щоночі проводитимуть дезінфекцію всередині.
Пасажири, які будуть літати з Ryanair в липні і серпні, повинні будуть при реєстрації вказати деталі того, як довго триватиме їх запланований візит, а також їх адресу при відвідуванні іншої країни ЄС.
Ці дані будуть надані урядам ЄС, щоб допомогти їм контролювати правила ізоляції, які вимагають від відвідувачів на рейсах усередині ЄС.
- Ірландський лоукостер Ryanair відклав виконання авіаційних рейсів до червня 2020 року. Літаки компанії перевозитимуть ліки та харчі.