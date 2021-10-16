Про це повідомляє британський портал MoneySavingExpert.

Декілька пасажирів зі Сполученого Королівства у 2020 році забронювали авіаквитки у Ryanair для подорожей. Після того, як у світі почалася пандемія коронавірусної інфекції COVID-19, клієнти компанії захотіли повернути кошти через банк-емітент. Тобто вони просто скасували транзакції за своїми кредитними або дебетовими картками.

Натомість авіаперевізник вважає таких клієнтів боржниками — вже у 2021 році вони не змогли придбати нові квитки. Проблему вони помітили під час внесення змін до бронювання або при спробі зареєструватися на рейс.

Водночас пасажири отримали на пошту листи від департаменту протидії шахрайству лоукостера з вимогою повернути гроші за скасовані транзакції 2020 року. Також повідомляється, що користувачі послуг компанії не зможуть забронювати нові квитки, допоки не повернуть кошти.

Суми боргу коливаються від 400 до 630 фунтів стерлінгів (від 14,5 тис. до 22,8 тис. грн).

Клієнти Ryanair мотивують скасування транзакцій пандемією коронавірусу, а також тим, що вони дотримувалися рекомендацій МЗС Великої Британії щодо утримання від незначних подорожей.

“Минулого року я скасувала транзакцію в розмірі 407,94 фунта стерлінгів за квитки на Ібіцу. Цьогоріч я забронювала поїздку до Португалії зі своєю сім’єю, але за три дні до вильоту Ryanair повідомив, що ми не зможемо літати, поки я не поверну кошти. У мене не було іншого вибору, окрім як погодитись на умови інакше я б втратила гроші за оплачене проживання, оренду автомобіля, тести на коронавірус та паркування в аеропорту. При цьому, компанія прийняла нове бронювання авіаквитків і здивувала мене, коли я спробував зареєструватися онлайн за три дні до поїздки”, – розповіла Гейнор Джонстон, одна з клієнток, яку заблокував лоукостер. “Я забронював квитки за чотири місяці до сімейного відпочинку на Кіпрі в липні 2021 року, але згодом дізнався, що винен 600 фунтів стерлінгів авіакомпанії. Я вирішив скасувати бронювання та отримав повне повернення коштів, які використовував для купівлі квитків в іншій компанії. Річ у тім, що я зробив скасування у розмірі 600 фунтів стерлінгів за квитки до Португалії у вересні 2020 року. Мені ніхто не сказав, що є невиплачена сума, яку необхідно буде заплатити, щоб знову користуватись послугами компанії. Я більше ніколи не буду літати Ryanair”, – поділився пасажир, який зажадав зберегти анонімність.

Представник управління з питань конкуренції та ринків Сполученого Королівства прокоментував ситуацію:

“Ми не можемо коментувати індивідуальні скарги. Чи було порушено споживче право, залежатиме від індивідуальних чинників і обставин кожної справи. Всі компанії повинні дотримуватися законодавства про захист прав споживачів. Клієнти, які вважають, що до них несправедливо поставилися, можуть звернутися до відділу торговельних стандартів або до відповідного галузевого регулятора — управління цивільної авіації”.

В управлінні цивільної авіації Великої Британії від коментарів відмовилися.

Речник Ryanair зазначив, що повернення коштів здійснюється лише за скасовані рейси, тож непогашений залишок був доданий на рахунки користувачів, які зробили скасування.