Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, священнослужитель публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських армійців проти українського народу.
У своїх промовах перед вірянами священник називав “постановкою” факти численних вбивств і катувань людей російськими окупантами у Бучі.
Крім цього, настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та мас-медіа про вчинені агресором воєнні злочини. Натомість він навпаки – агітував слухати лише його через те, що він нібито був у Київській області під час тимчасової окупації частини регіону.
Відтак, зраднику повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
За даними правоохоронців, досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.
Зазначимо, що нещодавно співробітники Служби безпеки України виявили на території єпархій декількох областей російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії “ОПЗЖ” і методички Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян. Правоохоронці завершили контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.
Під час безпекових заходів виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога “рашизму” Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови й культури, а також ставлять під сумнів українську державність.
Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області правоохоронці виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ. В єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів “об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ”.
Крім того, на території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої “Республіки Підкарпатська Русь” з текстом гімну “підкарпатських русинів”. Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав “безбожниками-сатаністами” людей, які святкують Різдво 25 грудня.
- Служба безпеки України прийшла з перевіркою на об’єкт УПЦ МП в Сумській області. Контррозвідувальні заходи вирішили провести у Софронієво-Молченському чоловічому монастирі Різдва Богородиці.
- 11 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження санкцій проти сімох діячів Української православної церкви Московського патріархату.
- Під час обшуку СБУ на території Харківської єпархії УПЦ (МП) виявлено сотні тисяч готівки, російську пропагандистську літературу та сухпайки окупантів.