Співробітники Служби безпеки України зібрали докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності й повідомили йому про підозру.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, священнослужитель публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських армійців проти українського народу.

У своїх промовах перед вірянами священник називав “постановкою” факти численних вбивств і катувань людей російськими окупантами у Бучі.

Крім цього, настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та мас-медіа про вчинені агресором воєнні злочини. Натомість він навпаки – агітував слухати лише його через те, що він нібито був у Київській області під час тимчасової окупації частини регіону.

Відтак, зраднику повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Зазначимо, що нещодавно співробітники Служби безпеки України виявили на території єпархій декількох областей російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії “ОПЗЖ” і методички Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян. Правоохоронці завершили контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

Під час безпекових заходів виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога “рашизму” Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови й культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області правоохоронці виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ. В єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів “об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ”.

Крім того, на території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої “Республіки Підкарпатська Русь” з текстом гімну “підкарпатських русинів”. Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав “безбожниками-сатаністами” людей, які святкують Різдво 25 грудня.