Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Так, за даними американської фондової біржі Nasdaq, на закритті торгів 21 січня акції компанії зросли на 7,2 % – до $ 547,2 за штуку. Після цього вартість паперів виробника електрокарів підвищилася ще на 1,4 %, досягнувши позначки в $ 555.

Завдяки цьому капіталізація компанії склала $ 100,1 млрд.

У середу, 22 січня, після відкриття торгів акції Tesla підскочили на 4,6 %. Спочатку їх вартість становила $ 572,11 за штуку. При цьому ринкова капіталізація компанії склала приблизно 103,1 млрд доларів.

Відтак, капіталізація Tesla перевищила показники компанії Volkswagen (99,8 млрд доларів), поступаючись лише Toyota Motor Corp.

Наразі вартість акцій Tesla перевищила $ 572 за штуку і продовжує зростати.

Якщо компанія зуміє зберегти таку капіталізацію протягом декількох місяців, її засновник Ілон Маск отримає право на премію в розмірі близько 346 мільйонів доларів.

Tesla стала першою компанією серед американських автомобільних виробників, яка домоглася такої ринкової капіталізації.

Як зазначає Bloomberg, акції Tesla подорожчали вдвічі з часу публікації останньої звітності. У третьому кварталі 2019 року компанія відзвітувала про чистий прибуток в розмірі $ 143 млн.

Варто зазначити, що в березні 2018 року акціонери Tesla прив’язали винагороду Ілона Маска до фінансових показників компанії.

Маску надали компенсаційний пакет строком на 10 років і доручили збільшити ринкову капіталізацію Tesla до $ 650 млрд. Якщо компанія виконає показники, до кінця терміну підприємець може отримати винагороду на суму понад $ 50 млрд.