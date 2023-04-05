Ринок електромобілів в Україні омолоджується: названо першу п’ятірку моделей березня

У березні український автопарк поповнився 1908 автотранспортними засобами на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів зросла на 13% у порівнянні з показником за лютий.

Про це повідомляє асоціація “Укравтопром”.

Із загальної кількості зареєстрованих авто на нові припадає 525 од., тоді як на вживані – 1383 од.

Попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на вживані авто – на 8%. Тож частка нових машин у березневих реєстраціях BEV склала 28% проти 24% у лютому.

П’ятірка нових електромобілів на ринку у березні 2023 року:

VOLKSWAGEN ID.4 – 149 од.;

DONGFENG/HONDA M-NV – 100 од.;

VOLKSWAGEN ID.6 – 28 од.;

HONDA е – 24 од.;

DONGFENG M5 EV – 22 од.

Натомість серед вперше зареєстрованих вживаних електромобілів лідирує Nissan Leaf – 276 од., за ним Volkswagen ID.4 – 146 од., замикає трійку Tesla Model 3 – 137 од.

Зауважимо, у січні українці зареєстрували 11,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше за показник минулого року.

Варто зазначити, що за 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішим автомобілем став Toyota RAV4.