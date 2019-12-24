Після відкриття ринку землі держава запропонує фермерам два види допомоги: компенсацію процентних ставок за кредитами і страхування.

Про це в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” розповів міністр економіки Тимофій Милованов.

При позитивному сценарії, ринок землі має запрацювати в жовтні 2020 року. При цьому, інструменти для підтримки фермерів, які хочуть купити землю, будуть готові раніше.

Зокрема, до жовтня планується внести фермерів до фермерського реєстру і описати всі необхідні механізми.

“Це буде зроблено заздалегідь, до відкриття ринку. Перші кроки, план, як це повинно відбуватися, вже розписані й затверджені кабінетом міністрів”, – пояснив Милованов.

Він підкреслив, що ключова підтримка від держави – це два аспекти. По-перше – компенсація ставок для того, щоб людина мала можливість купити землю. По-друге – страхування.

“Багато людей прийдуть і скажуть: я фермер. Дуже добре, що ви фермер, а де ваша фінансова звітність? А її немає, тому що людина з готівкою працювала. Але ми хочемо, щоб тепер цей фермер працював в чисту, щоб він став власником землі”, – зазначив міністр.

Він пояснив, що страхування передбачає певну державну гарантію для банку щодо того, що цей конкретний фермер, можливо, не зможе ефективно працювати. Також, це дасть можливість всім фермерам отримати кредитну історію, щоб в майбутньому робота з банками була простішою.

Як багато фермерів приєднаються до такої програми, Милованов не уточнив.