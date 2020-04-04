Про це заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі програми “Свобода слова”.
Арахамія стверджує, що фінальна версія закону суттєво відрізняється від початкової, ліберальної. Наразі, за його словами, всі “розумні фермери” фінальну версію закону підтримали.
“Ми з самого початку попереджали, що ринок землі – це шість законів. А це був тільки перший закон. Там і закон про об’єднання геокадастрових даних для того, щоб прибрати ці схеми. Це коли одну і ту ж ділянку, яка знаходиться на прикордонній території в одному селі оформлена як один акт, в іншому та ж ділянка як інший акт. Щоб розібратися з цими речами є інші законопроекти, які потрібно прийняти”, – заявив Арахамія.
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Арахамія зазначив, що в процесі відкриття ринку землі не буде порушено права українців, які ще не отримали землю.
“Але при цьому, ніхто не збирається обмежувати конституційні права українців, які вже володіють землею”, – додав він.
- У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
- У фракції “Європейської Солідарності” на підтримку проєкту закону виступили 23 з 24 присутніх нардепів. Проти висловився лише нардеп Олексій Гончаренко.