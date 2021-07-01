З початку липня українців чекає кілька знакових змін. Вони торкнуться пенсіонерів, мандрівників і не тільки.

#Букви розповідають, які зміни відбудуться у країні з 1 липня.

Ринок землі: купуємо та продаємо

Сьогодні, 1 липня, в Україні скасували мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

З 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

При цьому забороняється продаж державних та комунальних земель.

Купити землю зможуть лише фізичні особи – громадяни України, а переважне право на придбання землі матимуть ті, хто орендує землю з 2010 року.

Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

COVID-новації: гарні новини для вакцинованих

З 1 липня в Україні стартує бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.

Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.

Вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифікату для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.

Водночас в контактному центрі Міністерства охорони здоров’я не знають, коли в Україні почнуть видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. Зазначається, що ці сертифікати поки будуть доступні у цифровому варіанті, а паперові варіанти можна буде отримати восени.

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