#Букви розповідають, які зміни відбудуться у країні з 1 липня.
Ринок землі: купуємо та продаємо
Сьогодні, 1 липня, в Україні скасували мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.
З 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.
При цьому забороняється продаж державних та комунальних земель.
Купити землю зможуть лише фізичні особи – громадяни України, а переважне право на придбання землі матимуть ті, хто орендує землю з 2010 року.
Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
COVID-новації: гарні новини для вакцинованих
З 1 липня в Україні стартує бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.
Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.
Вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифікату для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.
Водночас в контактному центрі Міністерства охорони здоров’я не знають, коли в Україні почнуть видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. Зазначається, що ці сертифікати поки будуть доступні у цифровому варіанті, а паперові варіанти можна буде отримати восени.
Зміна соцстандартів: зросте прожитковий мінімум
З 1 липня на 105 гривень зросте прожитковий мінімум. Відтак, він становитиме 2 294 грн.
Зазначимо, що загальний прожитковий мінімум у 2021 році становив 2 189 гривень з 1 січня по 30 червня. З 1 липня по кінець листопада він зросте до 2 294 гривень. Наступне зростання заплановане з 1 грудня. Очікується, що тоді прожитковий мінімум становитиме 2 393 гривні.
Підвищення пенсій: зміни торкнуться не усіх
Разом із прожитковим мінімумом зросте пенсія деяких категорій українців. Зокрема, 1 липня зростає:
- мінімальна пенсія з 1 769 грн до 1 854 грн (тобто підвищення складе 85 гривень);
- надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень тощо) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (тобто з 1 липня він становитиме 18 540 гривень).
Крім того, з 1 липня буде встановлено підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної в 2019-2020 роках (яка з 2019 року не перераховувалася).
Підвищення торкнеться 5 млн українців.
Інспекція у пошуках незадекларованих працівників
З 1 липня Державна податкова служба разом із Держслужбою з питань праці здійснюватимуть незаплановані перевірки роботодавців на предмет виявлення незадекларованих працівників.
Інспектори можуть прийти у будь-який день та час, щоб перевірити законність працевлаштування робітників на підприємстві. У них є повноваження опрацьовувати документи та спілкуватися з працівниками.
У разі встановлення факту неналежного оформлення працівників, роботодавцю загрожує штраф у розмірі 60 000 гривень, за повторне порушення трудового – 180 000 гривень.
Абітурієнтам приготуватися: стартує вступна кампанія до вишів
В Україні з 1 липня офіційно стартує вступна кампанія-2021.
Абітурієнти зможуть створити свої особисті електронні кабінети вступника. Це персональна онлайн-сторінка абітурієнта. Через цей кабінет вступник подає заяви до вишів в електронній формі.
Вступники мають зареєструвати свій електронний кабінет на спеціальному сайті (vstup.edbo.gov.ua), який працюватиме з 1 липня.
В електронному кабінеті також можна обрати регіон, куди планує вступати абітурієнт, форму навчання та спеціальність.
Прийом заяв та документів стартує 14 липня до всіх закладів освіти, крім вищих військових навчальних закладів (вишів зі специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вишів.
Заяви подаються в електронній формі (через особистий електронний кабінет). У 2021 році вступники зможуть подати максимум 5 заяв на бюджет (як і минулого року).
У кожній заяві обов’язково слід встановити її пріоритетність – від одного до п’яти: один – найвища пріоритетність, п’ять – найнижча. Після подання першої заяви змінити пріоритетність буде неможливо.
Важливо пам’ятати, що вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Якщо відмовитися від бюджетного місця, визначеного алгоритмом, цьогоріч можна буде вступити лише на контракт.
Цього року приймають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
“Фантомні” екіпажі: порушників швидкісного режиму таємно перевірятимуть
З 1 липня на українських автошляхах з’являться авто поліції без розпізнавальних знаків із системою контролю швидкості. На цей час відомо, що на дорогах патрулюватимуть чотири Skoda Kodiaq, але кількість “фантомних екіпажів” збільшуватимуть.