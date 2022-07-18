Про це повідомили на сайті компанії.
Фірма зазначила, що вирішила розпочати процес згортання бізнесу у Росії через “поточні операційні виклики та непередбачуване майбутнє”. З 2 березня на теренах РФ призупинили продаж продукції H&M.
Шведський ритейлер працює в Росії з 2009 року. У повідомленні зазначено, що компанія не може продовжувати працювати, і через це постраждало багато колег.
“Зараз основна увага зосереджена на тому, щоб забезпечити відповідальне згортання операцій і підтримати всіх зацікавлених колег найкращим чином протягом наступних місяців”, – йдеться у заяві.
У межах згортання планують тимчасово відкрити магазини на обмежений проміжок часу. Це зроблять для того, щоб продати залишки запасів продукції в Росії.
Повне згортання бізнесу може призвести до витрат для групи H&M у приблизно 2 млрд шведських крон, що еквівалентно 191,3 млн доларів. Повну суму буде включено в одноразові витрати до результатів за третій квартал.
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