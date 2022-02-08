Про це Генсек НАТО заявив в етері американського телеканалу CNN.

“Визначеності немає, ми спостерігаємо тривале військове нарощування: все більше і більше сил, військові шпиталі та логістику. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає”, – зазначив Столтенберг.

Він додав, що Кремль продовжує погрожувати військовою ескалацією, якщо НАТО не погодиться з вимогами “гарантій безпеки”. окрім цього, нагадав, що РФ вже застосовувала збройну агресію проти України.

Генсек НАТО вкотре наголосив, що не може бути сумніву, що саме Росія є агресором та створює конфліктну ситуацію, адже саме ця країна окупувала півострів Крим та контролює частину Донецької та Луганської областей.

У відповідь на запитання чи погоджується НАТО з оцінками президента Франції Емманюеля Макрона щодо результатів перемовин з президентом РФ Путіним щодо спільного бачення у деяких питаннях та можливої ескалації очільника Кремля, Столтенберг зауважив, що “ще зарано давати оцінку того, чи справді російська сторона хоче сісти за стіл перемовин”.