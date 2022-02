Про це Генсек НАТО заявив в етері американського телеканалу CNN.

Він додав, що Кремль продовжує погрожувати військовою ескалацією, якщо НАТО не погодиться з вимогами “гарантій безпеки”. окрім цього, нагадав, що РФ вже застосовувала збройну агресію проти України.

Генсек НАТО вкотре наголосив, що не може бути сумніву, що саме Росія є агресором та створює конфліктну ситуацію, адже саме ця країна окупувала півострів Крим та контролює частину Донецької та Луганської областей.

У відповідь на запитання чи погоджується НАТО з оцінками президента Франції Емманюеля Макрона щодо результатів перемовин з президентом РФ Путіним щодо спільного бачення у деяких питаннях та можливої ескалації очільника Кремля, Столтенберг зауважив, що “ще зарано давати оцінку того, чи справді російська сторона хоче сісти за стіл перемовин”.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the risk of a Russian invasion of Ukraine is “going up” amid a frantic diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) February 8, 2022