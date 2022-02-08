Про це Генсек НАТО заявив в етері американського телеканалу CNN.
“Визначеності немає, ми спостерігаємо тривале військове нарощування: все більше і більше сил, військові шпиталі та логістику. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає”, – зазначив Столтенберг.
Він додав, що Кремль продовжує погрожувати військовою ескалацією, якщо НАТО не погодиться з вимогами “гарантій безпеки”. окрім цього, нагадав, що РФ вже застосовувала збройну агресію проти України.
Генсек НАТО вкотре наголосив, що не може бути сумніву, що саме Росія є агресором та створює конфліктну ситуацію, адже саме ця країна окупувала півострів Крим та контролює частину Донецької та Луганської областей.
У відповідь на запитання чи погоджується НАТО з оцінками президента Франції Емманюеля Макрона щодо результатів перемовин з президентом РФ Путіним щодо спільного бачення у деяких питаннях та можливої ескалації очільника Кремля, Столтенберг зауважив, що “ще зарано давати оцінку того, чи справді російська сторона хоче сісти за стіл перемовин”.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the risk of a Russian invasion of Ukraine is “going up” amid a frantic diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw
— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) February 8, 2022
- Нагадаємо, під час візиту до України 8 лютого Емманюель Макрон висловив повагу прагненню українців відновити територіальну цілісність держави й запевнив, що Париж підтримуватиме Україну на цьому шляху.
- Також Президент Франції наголосив на необхідності дотримання Мінських умов усіма сторонами. Адже, на його думку, це єдиний спосіб досягти миру на сході України.
- Раніше Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили участь Туреччини у розв’язанні проблеми, яка виникла через дії Росії біля українського кордону.
- Стало відомо, що у РФ побоюються можливого сценарію війни з НАТО за півострів Крим, у разі вступу України до Альянсу. У Кремлі переконані, що ймовірний вступ України до НАТО несе загрозу не лише РФ, але й усьому світу.
- Окрім цього, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія попросить НАТО роз’яснити, чи має намір Альянс виконувати основні зобов’язання щодо гарантій безпеки.