Про це інформує CNN.
У Державному департаменті США закликали громадян США негайно вилетіти з РФ.
Проявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань, – йдеться в повідомленні. Російські служби безпеки заарештовували громадян США за фальшивими звинуваченнями, громадян США в Росії затримували та переслідували, відмовляли їм у справедливому та прозорому поводженні та засуджували їх на закритих судових засіданнях або без надання достовірних доказів”.
Російські служби безпеки посилили свавільне застосування законів, “щоб протистояти іноземним і міжнародним організаціям, які вони вважають “небажаними”, – додається в повідомленні.
Кілька громадян США залишаються під вартою в Росії, включно з колишнім морським піхотинцем США Полом Уіланом, якого, за словами американських посадовців, неправомірно затримали. Його заарештували в Росії в грудні 2018 року і засудили до 16 років позбавлення волі. Сполучені Штати неодноразово рекомендували своїм громадянам не їздити до Росії та негайно покинути країну.
Своєю чергою, влада Франції звернулася з закликом утриматися від відвідування РБ, оскільки Росія розпочала новий наступ в Україні.
Раніше повідомлялось, що, за даними НАТО, почався новий великий наступ Росії в Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не бачить жодних ознак того, що Володимир Путін “готується до миру”, натомість бачить, що він “прагне контролювати Україну”.
Україна готується до нового великого наступу Росії, закликаючи надати винищувачі та ракети великої дальності.
- 26 січня пані посол США в Росії Лінн Трейсі прибула до Москви. Трейсі, яка раніше працювала заступником глави місії в Москві, переважною більшістю голосів затверджено на посаді амбасадорки в грудні минулого року.
- У серпні у міністерстві закордонних справ РФ допустили розрив дипломатичних відносин із США у разі оголошення Вашингтоном РФ країною-спонсором тероризму.
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