Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії – через війну в Україні та ризик потенційних утисків і свавільного арешту з боку російських правоохоронних органів. Натомість уряд Франції рекомендував своїм громадянам не здійснювати поїздок до Білорусі.

Про це інформує CNN.

У Державному департаменті США закликали громадян США негайно вилетіти з РФ.

Проявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань, – йдеться в повідомленні. Російські служби безпеки заарештовували громадян США за фальшивими звинуваченнями, громадян США в Росії затримували та переслідували, відмовляли їм у справедливому та прозорому поводженні та засуджували їх на закритих судових засіданнях або без надання достовірних доказів”.

Російські служби безпеки посилили свавільне застосування законів, “щоб протистояти іноземним і міжнародним організаціям, які вони вважають “небажаними”, – додається в повідомленні.

Кілька громадян США залишаються під вартою в Росії, включно з колишнім морським піхотинцем США Полом Уіланом, якого, за словами американських посадовців, неправомірно затримали. Його заарештували в Росії в грудні 2018 року і засудили до 16 років позбавлення волі. Сполучені Штати неодноразово рекомендували своїм громадянам не їздити до Росії та негайно покинути країну.

Своєю чергою, влада Франції звернулася з закликом утриматися від відвідування РБ, оскільки Росія розпочала новий наступ в Україні.

Раніше повідомлялось, що, за даними НАТО, почався новий великий наступ Росії в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не бачить жодних ознак того, що Володимир Путін “готується до миру”, натомість бачить, що він “прагне контролювати Україну”.

Україна готується до нового великого наступу Росії, закликаючи надати винищувачі та ракети великої дальності.