Ризик виникнення серйозних побічних ефектів після вакцинації проти коронавірусу в Україні становить нижче 1%.

Про це повідомляє Державний експертний центр МОЗ.

Станом на 26 липня введено 499 720 доз Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty (Pfizer) і 964 083 AstraZeneca. Всього зроблено 4,7 млн щеплень.

Розподіл випадків серйозних побічних ефектів за гендерними та віковими показниками виглядає так:

AstraZeneca – найчастіше траплялися у жінок і чоловіків у віці 61-72 років;

Covishield – найчастіше траплялися у жінок 31-45 років і чоловіків у віці 46-60 років;

CoronaVac – найчастіше траплялися у жінок у віці 46-60, а у чоловіків у віці 61-72 років;

Comirnaty – найчастіше траплялися у жінок і чоловіків у віці 46-60 років.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.