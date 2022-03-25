Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації у Facebook.
Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину як бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону.
Наприклад, 17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримали ін’єкцію Pralidoxime — антидот фосфорорганічних сполук. Також 20 березня командний склад армії РФ отримав ампули з атропіном — антидоту при хімотруєннях.
Водночас окупаційна пропаганда поширює наративи про “американські біолабораторії в Україні” та “витік патогенів” звідти.
- Нагадаємо, що внаслідок російсько-української війни доступ громадян до медичних послуг значно ускладнився, а зруйнована медична інфраструктура становить загрозу для мільйонів людей, кажуть у ВООЗ.
- Наразі соцмережами та ЗМІ ширяться повідомлення, що російські війська активно використовують фосфорні бомби проти цивільного населення в Україні. Чим небезпечний такий вид зброї та як від нього захиститися?