Центр протидії дезінформації при РНБО підтверджує, що кожного дня з'являється все більше підтверджень намірів Росії застосувати отруйні речовини проти України.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації у Facebook.

Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину як бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону.

Наприклад, 17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримали ін’єкцію Pralidoxime — антидот фосфорорганічних сполук. Також 20 березня командний склад армії РФ отримав ампули з атропіном — антидоту при хімотруєннях.

Водночас окупаційна пропаганда поширює наративи про “американські біолабораторії в Україні” та “витік патогенів” звідти.