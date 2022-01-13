Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною, Європа може опинитися у війні. Про це він сказав під час засідання постійної Ради ОБСЄ..

Про це повідомляє польське видання PAP.

Очільник МЗС Польщі Збігнев Рау, під час засідання постійної Ради ОБСЄ заявив, що на тлі перемовин з Росією, ОБСЄ зіткнулося із серйозними викликами. Він назвав зустріч делегацій західних країн із російською делегацією однією із ключових дипломатичних подій між Москвою та Заходом.

За словами Збігнева Рау, військові зіткнення, радикалізація, тероризм, а також наслідки пандемії COVID-19 посилюють дестабілізацію у всіх країнах Європи. На думку чиновника, у наших суспільствах наростає тривожність, страх, розколи.

“Здається, ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років”,

– заявив Рау.

За словами дипломата, Польща, не залишиться байдужою до питань безпеки у Європі.

Він наголосив, що у Східній Європі є тривалий конфлікт та що зосередить увагу на мирному врегулюванні конфлікту в Україні та “навколо неї”, відповідно до Мінських угод.

Дипломат зазначив, що необхідно поважати суверенітет та територіальну цілісність України у межах, визнаних міжнародною спільнотою.

Також дипломат заявив, що вважає гарантії безпеки Росії потребують серйозної міжнародної оцінки та відповідної реакції.

Очільник польського МЗС переконаний, що військова загроза стосується не лише України чи Росії.

“Вона стосується безпеки всієї Європи”, – наголосив Збігнева Рау.