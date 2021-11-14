Про це пише CNN.

В інтерв’ю Times Radio генерал Нік Картер заявив, що ми перебуваємо в набагато більш конкурентому світі, ніж були навіть 10 чи 15 років тому. Він порівняв нинішню ситуацію з попередніми часами своєї військової кар’єри з 1978 року. Раніше світ поділявся на СРСР і Захід, згодом вплив перейняли одноосібно на себе Сполучені Штати, ставши повністю провідними.

“Ми зараз перебуваємо в період, коли він є більш багатополярним, і я думаю, що в багатополярному світі, коли люди змагаються за різні цілі та за різними програмами, існує більший ризик напруженості”, – сказав генерал.

Картер застерігає від провокування непотрібної ескалації та попереджає про необхідну обережність, аби уникнути прорахунків. Він заявив, що тих інструментів і механізмів, які були під час холодної війни, уже не існує. А без них є ще більший ризик того, що прорахунки можуть трапитися.

“Я думаю, що це справжній виклик, з яким ми повинні зіткнутися”, – сказав генерал.

На запитання, чи вважає Росію причетною до міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі, генерал сказав, що не знає, але його “ніщо не здивує”.

“Тому що я вважаю, що сучасне середовище та цей мінливий характер конфліктів і воєн, які я описав, відкриває людям можливості використовувати всілякі різноманітні інструменти, тактики та прийоми”, — сказав він.