Навчання російських військових перебувають у самому розпалі й ризик вторгнення армії РФ в Україну залишиться доволі високим до кінця лютого, вважають у західній розвідці.

Про це йдеться у матеріалі британського агентства Reuters.

Один із високопоставлених співробітників розвідки на умовах анонімності розповів, що найвищий ризик конфлікту чи ненавмисного військового інциденту випадає на цей час. Розвідник додав, що у найближчі тижні все буде “дуже заплутано та неоднозначно”.

Всупереч тому, що Кремль заявляє про відведення частини своїх військових, у західній розвідці до цього сталять скептично.

“Ми на піковому періоді, коли оголошені Росією навчання в активній фазі. Є вірогідність того, що Росія випустить балістичні ракети на схід в Білорусі в рамках свої навчань. Це може відбутись протягом наступних кількох місяців”, – зауважив співробітник розвідки.

За його словами, наразі немає жодних ознак початку деескалації напруги й Росія може вдертися в Україну “практично без попередження”.

За даними західної розвідки, російські війська можуть залишатись поблизу українського кордону ще декілька місяців, якщо цього захоче президент Росії Володимир Путін.