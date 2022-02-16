Про це йдеться у матеріалі британського агентства Reuters.
Один із високопоставлених співробітників розвідки на умовах анонімності розповів, що найвищий ризик конфлікту чи ненавмисного військового інциденту випадає на цей час. Розвідник додав, що у найближчі тижні все буде “дуже заплутано та неоднозначно”.
Всупереч тому, що Кремль заявляє про відведення частини своїх військових, у західній розвідці до цього сталять скептично.
“Ми на піковому періоді, коли оголошені Росією навчання в активній фазі. Є вірогідність того, що Росія випустить балістичні ракети на схід в Білорусі в рамках свої навчань. Це може відбутись протягом наступних кількох місяців”, – зауважив співробітник розвідки.
За його словами, наразі немає жодних ознак початку деескалації напруги й Росія може вдертися в Україну “практично без попередження”.
За даними західної розвідки, російські війська можуть залишатись поблизу українського кордону ще декілька місяців, якщо цього захоче президент Росії Володимир Путін.
- Нагадаємо, напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Кремль нарощує свої сили на кордоні з Україною, а не виводить їх, як про це пишуть російські чиновники та ЗМІ.
- Також приватна американська компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки з російсько-українського кордону, які зафіксували підвищену активність армії РФ.
- Окрім цього, за даними лютневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 57,5% дорослих українців готові чинити опір у разі вторгнення Росії в Україну.