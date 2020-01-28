З 1 квітня, в столиці України, місті Київ, зміниться тарифна сітка щодо вартості проїзду в різних видах громадського транспорту.

Про це свідчить проект розпорядження КМДА “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху”.

Такою ж залишиться вартість разового квитка на проїзд в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метрополітені, міській електричці, тобто по 8 гривень.

Залежно від того, наскільки часто житель столиці користується громадським транспортом, він може придбати спеціальні багаторазові картки для проїзду. У зв’язку з цим, вартість однієї поїздки буде нижчою.

Наприклад, оплачуючи відразу ж від 10 до 19 поїздок – 7,7 грн., від 20 до 29 поїздок – 7,4 грн., від 30 до 39 поїздок – 7,1 грн, від 40 до 49 поїздок – 6,8 грн, і 50 поїздок – 6,5 грн.

Також буде змінено вартість проїзних квитків для різних категорій населення і на різні види транспорту.

Крім цього, планується ввести електронні проїзні без обмеження кількості поїздок на конкретну кількість годин.

На 24 години – це 100 гривень, на дві доби – 150 гривень, а на три – 200 гривень.