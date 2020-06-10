Про це повідомила пресслужба НАК “Нафтогаз України” в Facebook.
“Тепер українці, нарешті, зможуть вільно обирати постачальника, базуючи свій вибір на кращому сервісі, умовах оплати чи обслуговуванняом, умовами оплати або обслуговування. Якщо ви живете в Житомирській області, але хочете вибрати постачальника з Вінницької області, за новими правилами, це можна зробити в декілька кліків, відправивши заяву -приєднання і документи, що ідентифікують особу, новому постачальнику”, – зазначено в заяві.
У компанії відзначили, що з 1 липня в Україні запрацює ринок газу для населення, а спрощення процедури зміни постачальника було одним з необхідних умов для повноцінного старту відкритого ринку.
Ще однією умовою є запуск роботи “постачальника останньої надії”. Міненергетики має обрати його на конкурсі.
- Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про проведення процесу по виділенню функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу).
- 15 листопада Рада усунула неузгодженості з європейськими нормами в законі про відділення від НАК “Нафтогаз України” діяльності з транспортування природного газу. Того ж дня він був підписаний Президентом Володимиром Зеленським.
- 24 грудня процес по виділенню функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга) був остаточно завершений.