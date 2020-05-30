Про це поінформували в прес-центрі Держприкордонслужби України.
“Прикордонне відомство України направило листи та провело прикордонно-представницькі зустрічі з колегами з країн Євросоюзу та Молдови щодо відновлення пропуску осіб та транспорту з їхнього боку навпроти відкритих українських пунктів пропуску. Про готовність найближчим часом частково відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною повідомили словацька та молдовська сторони”, – наголошується в повідомленні.
Так, на українсько-словацькому кордоні з 1 червня відновлять роботу:
• “Вишнє Немецьке” (з українського боку – “Ужгород”) тільки для легкового і вантажного автомобільного сполучення;
• “Убля” (з українського боку – “Малий Березний”) в повному обсязі;
• “Вельке Слеменце” (з українського боку – “Малі Селменці”) в повному обсязі з 8:00 до 20:00.
На українсько-молдовському кордоні з 1 червня роботу відновлять автомобільні пункти пропуску:
• “Крива” (з українського боку – “Мамалига”);
• “Мирне” (з українського боку – “Табаки”);
• “Брічень” (з українського боку – “Росошани”).
Водночас Угорщина, яка раніше розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, заявила, що це питання відкладається.
Про нову дату відновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять пізніше.
- 29 травня поновили свою роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з країнами ЄС і Молдовою з українського боку.