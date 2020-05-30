З 1 червня Словаччина і Молдова планують відкрити низку пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це поінформували в прес-центрі Держприкордонслужби України.

“Прикордонне відомство України направило листи та провело прикордонно-представницькі зустрічі з колегами з країн Євросоюзу та Молдови щодо відновлення пропуску осіб та транспорту з їхнього боку навпроти відкритих українських пунктів пропуску. Про готовність найближчим часом частково відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною повідомили словацька та молдовська сторони”, – наголошується в повідомленні.

Так, на українсько-словацькому кордоні з 1 червня відновлять роботу:

• “Вишнє Немецьке” (з українського боку – “Ужгород”) тільки для легкового і вантажного автомобільного сполучення;

• “Убля” (з українського боку – “Малий Березний”) в повному обсязі;

• “Вельке Слеменце” (з українського боку – “Малі Селменці”) в повному обсязі з 8:00 до 20:00.

На українсько-молдовському кордоні з 1 червня роботу відновлять автомобільні пункти пропуску:

• “Крива” (з українського боку – “Мамалига”);

• “Мирне” (з українського боку – “Табаки”);

• “Брічень” (з українського боку – “Росошани”).

Водночас Угорщина, яка раніше розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, заявила, що це питання відкладається.

Про нову дату відновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять пізніше.