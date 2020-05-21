З 1 червня в Києві почнуть працювати дитячі садки, а також школи, але тільки для випускників, які здаватимуть зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“З 1 червня в столиці почнуть працювати дитячі садки і школи для випускників 11-х класів, які здають ЗНО”, – зазначив він.

Крім того, з 1 червня відновлять роботу:

• заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів;

• дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні комплекси, спортзали і фітнес-центри (без роботи басейнів);

• відкриються зони відпочинку і пляжі біля водойм.

“Хочу наголосити: всі заплановані послаблення будуть запроваджені та діятимуть, якщо не погіршиться ситуація з розповсюдженням вірусу. Тому все залежатиме від того, наскільки кияни свідомо поставляться до елементарних, але таких необхідних заходів безпеки. Бо послаблення обмежень – це не ігнорування вірусу, а розуміння того, що його потрібно взяти під контроль і навчитися жити дещо в інших реаліях”, – заявив Кличко.

(На відео – з 3:54)