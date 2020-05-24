Про це повідомляє агентство Reuters.

Потрапити в музеї, в яких зберігаються найвизначніші шедеври епохи Відродження, а також давньоримські і єгипетські артефакти, можна після онлайн-бронювання для контролю кількості людей.

У відвідувачів будуть перевіряти температуру і зобов’яжуть носити маски та користуватися дезинфікуючим засобом для рук. Персонал також буде носити маски та рукавички. А ще в музеях чергуватимуть медичні працівники.

Аналогічні умови будуть застосовуватися до відвідувачів папської дачі в Кастель-Гандольфо на південь від Риму.

Італійські музеї почали відчиняти свої двері 18 травня в рамках поетапного ослаблення карантинних заходів.

Варто зазначити, що епідемія різко сповільнила приплив коштів до казни Ватикану. У минулому році музеї відвідали близько 7 мільйонів людей і це є найнадійнішим джерелом доходу Святого Престолу. Раніше такий дохід становив близько 100 мільйонів доларів на рік.