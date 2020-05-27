"Укрзалізниця" з 1 червня почне продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав на своїй сторінці в Facebook.

“За нашою ініціативою, з 1 червня можна купити квитки відразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше. Так Укрзалізниця зможе більш гнучко реагувати на попит і завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість більш ефективно планувати свої поїздки”, – повідомив він.

За словами міністра, дати відкриття рейсів будуть визначати обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які формують відповідні рішення з приводу послаблення карантину.

“Належні норми безпеки залишаються в пріоритеті. Це масковий режим, температурний скринінг працівників і пасажирів, дезінфекція вагонів до і після кожного рейсу”, – підкреслив Криклій.