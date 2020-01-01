З 1 січня в Україні мінімальна пенсія зросла на 74 гривні і становить 1638 грн.

Про це повідомляють #Букви.

Так, з липня по грудень мінімальна пенсія в Україні становила 1564 гривні. Підвищення мінімальних пенсій пов’язано з закладеним в держбюджет-2019 зростання прожиткового мінімуму.

У 2020 році пенсія підвищуватиметься ще двічі – з 1 липня – до 1712 грн і з 1 грудня – до 1769 грн. Таким чином, за рік мінімальна пенсія зросте на 131 грн.

При цьому, з 1 січня 2020 року в Україні планово збільшується кількість років трудового стажу, необхідних для призначення пенсії.

Тепер на отримання пенсії за віком після досягнення 60 років можуть претендувати тільки ті, у кого стаж не менше 27 років (в 2019-му було 26 років).

Якщо не вистачає трудового стажу, пенсійний вік наступить не в 60, а в 63 роки або в 65 років, в залежності від наявного трудового стажу.

Крім того, 2020 рік стане останнім “пільговим” роком пенсійного віку для жінок. До 60 років – в 59,5 – на пенсію зможуть вийти тільки жінки, які народилися з 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961 року. Ті, хто народився пізніше можуть розраховувати на пенсію в 2021 році.

Крім того, у 2020 році призначати пенсії будуть автоматично.