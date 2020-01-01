Міністерство соціальної політики України поінформувало про те, що з 1 січня 2020 року буде підвищено розміри державної соцдопомоги для підтримки дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це в Facebook написала профільний міністр Юлія Соколовська.

Зміни торкнуться виплат дітям, які виховуються в патронатних і прийомних сім’ях, а також в дитячих будинках сімейного типу.

“З метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу, з 1 січня 2020 року підвищені розміри державної соціальної допомоги із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку”, – повідомила Соколовська.

Також будуть підвищені виплати батькам, які виховують таких дітей – з 70% прожиткового мінімуму до 100% прожиткового мінімуму за кожну дитину.