Виборчий кодекс, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками, запрацював з 1 січня 2020 року.

Про це сказано в тексті документа.

Кодекс починає функціонувати за винятком декількох перехідних статей, які почнуть діяти з 1 липня.

Вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи відповідно до єдиних списків кандидатів у депутати на округах і від партій. Якщо партія отримує 5% і більше на виборах, то в Парламент потрапляють перші дев’ять депутатів за списком. При цьому, буде зберігатися гендерний баланс: на кожних п’ять кандидатів – по два представника кожної статі.

Що стосується виборів президента країни, то вони можуть бути черговими, позачерговими або повторними.

У Виборчому кодексі прописано, що одна і та ж особа може бути президентом не частіше, ніж два терміни поспіль.

Загальнодержавні вибори, як президентські, так і парламентські, можуть проводитися одночасно з місцевим референдумом, позачерговими, повторними, проміжними, першими, додатковими місцевими виборами.

Виборчий кодекс передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками.

Виборці голосуватимуть не тільки за партію, а й за конкретного кандидата в списку партії.

19 грудня парламент підтримав оновлений Виборчий кодекс, який уніфікує правила проведення всіх виборів: президентських, парламентських, місцевих. Він передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Тобто українці отримають можливість голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата в списку тієї чи іншої політсили.

28 грудня президент України Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс (законопроект №0978), прийнятий з урахуванням його пропозицій.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс. На думку президента, кодексом декларується модель виборчої системи зі скасуванням мажоритарної складової виборів і введення пропорційної системи з відкритими списками, однак насправді це не так. Зеленський у своїх пропозиціях вказував на фактичне “збереження складової, характерною для пропорційної системи із закритими списками”.