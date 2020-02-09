У Києві з 10 лютого на невизначений термін закриють крайні праві смуги на мосту Патона.

Про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації.

Це пов’язано з обстеженням мосту фахівцями Українського інституту сталевих конструкцій імені Шимановського, які повинні визначити залишковий ресурс споруди і скласти рекомендації щодо подальшої експлуатації мосту.

На час обстеження і в подальшому для зниження тиску на конструкції буде обмежено рух крайніми правими смугами.

“Для руху автотранспорту буде відкрито три смуги в напрямку правого берега і дві смуги в напрямку лівого берега. Крім того, рух вантажного транспорту по мосту буде заборонено”, – повідомив заступник міського голови Микола Поворозник.

З 20 січня на міст перестали пускати тролейбуси довжиною 18 метрів – зараз виходять тільки короткі тролейбуси до 11 м.

У 2019 Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона, який був введений в експлуатацію в 1953 році, критичним.Міст Патона – це найважливіша транспортна артерія Києва.