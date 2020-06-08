З 10 червня в Україні починається наступний етап пом'якшення карантину, згідно з яким передбачено відкриття баз відпочинку - крім дитячих таборів.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За нашим планом виходу з карантину наступний етап починається з 10 червня. Він передбачає і початок функціонування баз відпочинку. Всі ці бази відпочинку можуть функціонувати, виходячи з дотримання правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров’я”, – сказав міністр.

З 10 червня в Україні:

починають працювати бази відпочинку й санаторії (крім дитячих таборів);

буде дозволено проведення масових культурно-мистецьких заходів (але з обмеженнями: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів).

Нагадаємо, що в Україні діє адаптивний карантин. Ті регіони, в яких ситуація відповідає санітарно-епідеміологічним показникам, можуть переходити на наступний етап послаблення.

Раніше в Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.