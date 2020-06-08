Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“За нашим планом виходу з карантину наступний етап починається з 10 червня. Він передбачає і початок функціонування баз відпочинку. Всі ці бази відпочинку можуть функціонувати, виходячи з дотримання правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров’я”, – сказав міністр.
З 10 червня в Україні:
- починають працювати бази відпочинку й санаторії (крім дитячих таборів);
- буде дозволено проведення масових культурно-мистецьких заходів (але з обмеженнями: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів).
Нагадаємо, що в Україні діє адаптивний карантин. Ті регіони, в яких ситуація відповідає санітарно-епідеміологічним показникам, можуть переходити на наступний етап послаблення.
08.06.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова
Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Неділя, 7 червня 2020 р.
Раніше в Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що у цьому літньому сезоні не потрібно відкривати дитячі оздоровчі установи.