Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.
Також з 10 червня дозволять працювати закладам культури і відновлять повноцінну роботу готелів і хостелів.
Варто зазначити, що пом’якшення стосуватиметься тільки тих регіонів, де епідеміологічні показники будуть в нормі.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій також повідомляв, що в Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.