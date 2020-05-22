Кафе і ресторани в Україні знову відкриють свої приміщення для відвідувачів з 10 червня.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

Також з 10 червня дозволять працювати закладам культури і відновлять повноцінну роботу готелів і хостелів.

Варто зазначити, що пом’якшення стосуватиметься тільки тих регіонів, де епідеміологічні показники будуть в нормі.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.