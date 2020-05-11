Про це повідомила прес-служба КМДА.

“Як і планувалося, з ослабленням карантинних заходів в Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, з 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате. В режимі спецрейсів курсуватиме автобусний маршрут № 20 житловий масив Корчувате – станція метро “Площа Льва Толстого”, автобусний маршрут № 33т ДВРЗ – станція метро “Чернігівська” і тролейбусний маршрут № 37-А станція метро “Лісова” – вул. Миколи Закревського. Проїзд в транспорті відбуватиметься при наявності спецквитківі засобів індивідуального захисту”, – розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Уточнюється, що в умовах спеціального режиму під час карантину в Києві щодня працює до 300 одиниць автобусів, тролейбусів і трамваїв. При цьому всі вони проходять обов’язкову дезінфекцію.

Нагадаємо, що у Києві за минулу добу, 10 травня, зареєстровано 66 нових випадків COVID-19.