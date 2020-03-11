Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
Як повідомили у відомстві, карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:
- дошкільної,
- загальної середньої,
- позашкільної,
- професійної (професійно-технічної),
- фахової передвищої,
- вищої,
- післядипломної освіти.
Дане рішення Уряду є підставою для керівника закладу освіти видати наказ про запровадження карантину в закладі.
“Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, МОН дало рекомендації навчальним закладам:
відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;
не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;
інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;
розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;
розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;
забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;
виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;
обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.