Про це повідомляє телеканал CNN.
Так, з середи, 13 травня, в Об’єднаному Королівстві будуть зняті всі обмеження на заняття спортом на свіжому повітрі. Британці зможуть відвідувати парки, засмагати в них, а також користуватися своїми автомобілями для подорожей.
При цьому заходи соціального дистанціювання повинні зберігатися, а для порушників вводяться збільшені штрафи.
Також роботодавці повинні “активно заохочувати” вихід співробітників на роботу, якщо працювати з дому не представляється можливим. При цьому прем’єр закликав громадян уникати поїздок на громадському транспорті.
Навчальні заклади, за словами Джонсона, зможуть відновити роботу не раніше 1 червня, якщо ситуація із захворюваністю не погіршиться.
Крім того, з 13 травня почнуть працювати садові ринки, які закрили свої двері півтора місяці тому.
Джонсон не виключає введення обов’язкового карантину для осіб, які прибуватимуть в країну літаками.
“Скоро настане час … накласти карантинні обмеження на людей, які прибувають до Британії повітрям”, – додав він.
У той же час Джонсон попередив, що мова не йде про повне зняття карантину і в разі погіршення епідеміологічної ситуації всі послаблення можуть бути скасовані.
- Країни Євросоюзу вже почали поступове пом’якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров’я, а також — залежно від кількості випадків зараження і смертей через коронавірус.