Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про незначне пом'якшення карантинних заходів, які були введені в зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, з середи, 13 травня, в Об’єднаному Королівстві будуть зняті всі обмеження на заняття спортом на свіжому повітрі. Британці зможуть відвідувати парки, засмагати в них, а також користуватися своїми автомобілями для подорожей.

При цьому заходи соціального дистанціювання повинні зберігатися, а для порушників вводяться збільшені штрафи.

Також роботодавці повинні “активно заохочувати” вихід співробітників на роботу, якщо працювати з дому не представляється можливим. При цьому прем’єр закликав громадян уникати поїздок на громадському транспорті.

Навчальні заклади, за словами Джонсона, зможуть відновити роботу не раніше 1 червня, якщо ситуація із захворюваністю не погіршиться.

Крім того, з 13 травня почнуть працювати садові ринки, які закрили свої двері півтора місяці тому.

Джонсон не виключає введення обов’язкового карантину для осіб, які прибуватимуть в країну літаками.

“Скоро настане час … накласти карантинні обмеження на людей, які прибувають до Британії повітрям”, – додав він.

У той же час Джонсон попередив, що мова не йде про повне зняття карантину і в разі погіршення епідеміологічної ситуації всі послаблення можуть бути скасовані.