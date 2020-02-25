З 14 березня українці отримають можливість удвічі збільшити термін свого перебування на території Монголії і Аргентини.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства закордонних справ України в Twitter.

Згідно з новими правилами, громадяни України можуть перебувати в Аргентині без віз 90 днів протягом 180 днів.

Раніше можна було відвідувати ці країни на 90 днів протягом календарного року.

“Аналогічне спрощення взаємно застосовується українською стороною для громадян Аргентини”, – додали у відомстві.