Про це поінформували в прес-службі Міністерства закордонних справ України в Twitter.
Згідно з новими правилами, громадяни України можуть перебувати в Аргентині без віз 90 днів протягом 180 днів.
Раніше можна було відвідувати ці країни на 90 днів протягом календарного року.
“Аналогічне спрощення взаємно застосовується українською стороною для громадян Аргентини”, – додали у відомстві.
- Нагадаємо, в листопаді 2019 року уряд України і Уряд Монголії підписали угоду про взаємне скасування віз.
- У липні 2019 року Кабмін погодив “безвіз” між Україною і Аргентиною.