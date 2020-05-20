Заступник міністра туризму Кіпру Саввас Пердіос заявив, що з 15 червня країна буде приймати туристів, але для цього потрібно прийняти протоколи з нормами про надання відповідних послуг в умовах пандемії.

Про це повідомляє місцеве видання CNA.

В міністерстві туризму Кіпру розраховують на відновлення 30% від показників 2019 року туристичного потоку і доходу від туризму.

Поступове ослаблення заходів карантину на Кіпрі почали ще 4 травня.

Також повідомляється, що в червні – липні на Кіпрі знову почнуть працювати аеропорти, будуть здійснювати авіарейси.

Також в уряді зазначили, що профільний комітет направить лист союзу муніципалітетів і місцевих громад та міністру внутрішніх справ Нікоса Нурісу з проханням розширити використання громадських місць на відкритому повітрі в ресторанах, де це можливо.