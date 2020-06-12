З 15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення. Українці зможуть літати до США, Великої Британії, Туреччини та Албанії.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Так, на сьогоднішньому засіданні Уряду було прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про скасування заборони на в’їзд для деяких іноземних громадян.

“Сьогодні Уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для низки іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, – зазначив Криклій.

Так, з 15 червня українці зможуть літати до:

• Албанії, США – без обмежень на кордоні;

• Великої Британії – з дотриманням карантину протягом 14 днів;

• Туреччини – без обмежень на кордоні, але з тестуванням після прибуття.

З 27 червня українців прийматиме Туніс – з тестуванням після прибуття.

Також буде розглянуто можливість відкриття кордонів “після поліпшення епідемічної ситуації в Україні” владою: Кіпру, Чорногорії, Грузії, Греції – з 1 липня.