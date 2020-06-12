Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Так, на сьогоднішньому засіданні Уряду було прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про скасування заборони на в’їзд для деяких іноземних громадян.
“Сьогодні Уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для низки іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, – зазначив Криклій.
Так, з 15 червня українці зможуть літати до:
• Албанії, США – без обмежень на кордоні;
• Великої Британії – з дотриманням карантину протягом 14 днів;
• Туреччини – без обмежень на кордоні, але з тестуванням після прибуття.
З 27 червня українців прийматиме Туніс – з тестуванням після прибуття.
Також буде розглянуто можливість відкриття кордонів “після поліпшення епідемічної ситуації в Україні” владою: Кіпру, Чорногорії, Грузії, Греції – з 1 липня.
- Раніше повідомлялося, що Україна має намір ввести зонування країн, з яких планується приліт іноземних громадян, на “червону” і “зелену” зони. З “червоної” зони (де епідемічна ситуація гірша, ніж в Україні) пасажири будуть направлятися на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. Громадяни, які прибувають із “зеленої” зони (де епідемічна ситуація аналогічна або краща, ніж в Україні), зможуть не проходити самоізоляцію.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що після відновлення міжнародного авіасполучення іноземцям для в’їзду в Україну необхідно буде мати страховий поліс.