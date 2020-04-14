Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Хочу відзначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в’їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов’язкова термометрія (вимірювання температури тіла, – ред.) для пасажирів транспорту, що прямує в столицю”, – зазначив Кличко.
Він уточнив, що це стосується автобусів, вантажно-пасажирського і легкового транспорту, “який перевозить більше трьох осіб, включаючи водія”.
(На відео – з 32:09)
Раніше в КМДА повідомляли, що при в’їзді до Києва у водіїв і пасажирів транспортних засобів обов’язково перевірятимуть температуру тіла в рамках карантину через спалах коронавірусу (на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду).
Зазначалося, що без проведення температурного скринінгу громадян до столиці допускати не будуть. Також не будуть пропускати осіб із ознаками вірусних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію чи госпіталізацію.
- Мер Києва Віталій Кличко висловив думку, що за два тижні спалах коронавірусу в місті можна подолати.
- Віталій Кличко допускає, що в разі катастрофічного зростання заражень коронавірусом COVID-19 у столиці введуть заборону на пересування автомобілями.
- Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.