З четверга, 16 квітня, по понеділок, 20 квітня, буде введено посилений контроль на постах, виставлених на в'їздах до Києва.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Хочу відзначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в’їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов’язкова термометрія (вимірювання температури тіла, – ред.) для пасажирів транспорту, що прямує в столицю”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що це стосується автобусів, вантажно-пасажирського і легкового транспорту, “який перевозить більше трьох осіб, включаючи водія”.

(На відео – з 32:09)

Раніше в КМДА повідомляли, що при в’їзді до Києва у водіїв і пасажирів транспортних засобів обов’язково перевірятимуть температуру тіла в рамках карантину через спалах коронавірусу (на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду).

Зазначалося, що без проведення температурного скринінгу громадян до столиці допускати не будуть. Також не будуть пропускати осіб із ознаками вірусних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію чи госпіталізацію.