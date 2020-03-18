Країни-члени Європейського союзу згодилися з 17 березня закрити кордони на 30 днів. Обмеження стосується іноземних громадян, які не входять до блоку.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Перетинати внутрішні кордони між країнами ЄС мають право тільки громадяни держав-членів, а також Європейської асоціації торгівлі та Великобританії.

“Щоб обмежити поширення вірусу в глобальному масштабі, ми погодилися зміцнити наші зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження незначних поїздок в ЄС на період 30 днів на основі підходу, запропонованого Комісією”, – сказав Шарль Мішель.

Що стосується громадян ЄС, які знаходяться за межами єврозони, їх буде евакуйовано.