Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Перетинати внутрішні кордони між країнами ЄС мають право тільки громадяни держав-членів, а також Європейської асоціації торгівлі та Великобританії.

“Щоб обмежити поширення вірусу в глобальному масштабі, ми погодилися зміцнити наші зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження незначних поїздок в ЄС на період 30 днів на основі підходу, запропонованого Комісією”, – сказав Шарль Мішель.

Що стосується громадян ЄС, які знаходяться за межами єврозони, їх буде евакуйовано.