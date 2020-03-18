Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.
Перетинати внутрішні кордони між країнами ЄС мають право тільки громадяни держав-членів, а також Європейської асоціації торгівлі та Великобританії.
“Щоб обмежити поширення вірусу в глобальному масштабі, ми погодилися зміцнити наші зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження незначних поїздок в ЄС на період 30 днів на основі підходу, запропонованого Комісією”, – сказав Шарль Мішель.
Що стосується громадян ЄС, які знаходяться за межами єврозони, їх буде евакуйовано.
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що з 17 березня кордони Євросоюзу та Шенгенського простору будуть закриті на 30 днів.
- З опівночі 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.